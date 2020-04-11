شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللوك الجديد لأحمد وفيق فى " النهاية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مؤخرا النجم أحمد وفيق صورة له من كواليس مسلسل " النهاية " وعلق عليها " النهاية .. ملوك الكوكب " ، والذي يظهر فيها بلوك جديد ومختلف حيث يشارك الفنان أحمد وفيق في مسلسل النهاية ، المقرر عرضه في رمضان المقبل ضمن السباق الدرامي، ويقدم وفيق أحد الأدوار الاساسية في العمل .

ويستمر تصوير مسلسل النهاية، والذي يتناول الأحداث في عام ٢١٢٠ ، ويحكي عن مهندس يحاول التصدي للتكنولوچيا الآي أالتي تسيطر على العالم بعد مرور خمسين عاما من الأن ، ولكن تتغير مجري الأحداث عندما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، ملابس إنجي علاء ، وإخراج ياسر سامي ، وبطولة يوسف الشريف ، عمرو عبد الجليل ، أحمد وفيق ، سهر الصايغ ، سارة عادل ، محمود الليثي ، ناهد السباعي ، محمد العمروسي، محمد لطفي ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف .

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يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل "أمر واقع" والذي قدم فيه شخصية المقدم عمر رمضان ، والذي كانت تدور احداثه في إطار من الأكشن والإثارة حول الأخبار المزيفة، والتى يتصاعد استخدامها في الوقت الحالي إلى مستوى يمكن تهديد استقرار الدول ومحاولة العبث بمقدراتها، وذلك من خلال قصة أحد ضباط الشرطة الذي يتولى التحقيق في عدة قضايا تستهدف الوطن، المسلسل بطولة كريم فهمي ، نجلاء بدر ، احمد وفيق ، ملك ثورة ، ريم مصطفي ومن إخراج محمد أسامة .