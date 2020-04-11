شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح وسيد رجب والمخرج تامر محسن فى كواليس " تقاطع طرق " لمنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور من كواليس مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى والمقرر أن تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل، وظهر في الكواليس الفنان محمد ممدوح مع مخرج العمل تامر محسن وهو يواصل تصوير مشاهده في إحدى المزارع على الطريق الصحراوى، وجمع الصور بين ممدوح وسيد رجب والمخرج تامر محسن، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوسر بشكل يومى للحاق بعرضه في شهر رمضان.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

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يشار إلى أن محمد ممدوح شارك مع السقا في مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى، وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي جسدها خلال الأحداث، الذى عرض في شهر رمضان الماضى والعمل من تأليف أيمن سلامة، وشارك في بطولة العمل الفنانة مى عمر وهبة مجدى، وإنجى المقدم وإدوارد كما ظهر الفنان تامرحسنى كضيف شرف.

وكانت آخر أعمال المخرج تامر محسن الدرامية مسلسل "هذا المساء" حيث لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.











