شكرا لقرائتكم خبر عن "بوسة" شهيرة على خد أبوها وزيارة أثرية..رانيا محمود ياسين تكشف عن صور الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة حب جميلة ورحلة من الكفاح فى العمل وتربية الأبناء، بطلاها الفنان محمود ياسين وزوجته النجمة شهيرة، مثلما كان بطلان فى الأعمال السينمائية والدرامية.

الفنانة رانيا محمود ياسين، تحرص ما بين الحين والآخر، على كشف بعض الجوانب الحياتية والإنسانية من الأسرة الفنية العريقة، من خلال حسابها على انستجرام، المنصة التى تشهد نشرها لصور نادرة لوالدها ووالدتها، وأيضا صور لها مع شقيقها عمرو فى فترة الطفولة، وكان آخرهذه الصور التى نشرتها صورة تظهر النجمة شهيرة وهى تمنح "بوسة" لزوجها الفنان القدير.

ومن ضمن الصور التى نشرتها رانيا أيضا، صورة له مع شقيقها وبرفقتها والدتهما فى زيارة لإحدى الأماكن الأثرية، وعدة صور أخر معهما فى فترة الطفولة.





من ناحية أخرى، تنتظر رانيا محمود ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" من بطولة الزعيم عادل إمام، فى سباق دراما رمضان المقبل، إخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، وتجسد رانيا ضمن أحداث العمل شخصية جديدة، وهى مدرسة تعمل ضمن مجموعة مدارس "فالنتينو" التى يمتلكها "نور عبد المجيد فالنتينو"، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أن رانيا امرأة عاقر لم تنجب، وهى شخصية طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر.





وفى يناير الماضى، بدأت الفنانة رانيا محمود ياسين تصوير دورها فى مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابى خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان المقبل أيضا، بطولة عمرو يوسف، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، من إنتاج سينرجى.

Advertisements

وعبرت رانيا عن اشتياقها للمسلسلات الدينية والتاريخية، لافتة إلى أن عشقها لتلك الأعمال العظيمة على مستوى عملها كفنانة، وكمشاهدة أيضا تفضل هذه الأعمال وتشاهدها باستمرار، وأكدت أن الجمهور متعطش لعودة الأعمال التاريخية والدينية، مضيفة لاحظت الحماس لدى الجمهور بمجرد إعلان الشركة المنتجة عن العمل، فهى فرصة للأجيال الجديدة لمعرفة تاريخنا وتراثنا.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، وشارك فى البطوله إيهاب فهمى، نرمين الفقى، محمد عادل، أحمد رفعت، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أكرم فريد، وإنتاج سينرجى واحمد عبد العاطى.