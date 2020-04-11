شكرا لقرائتكم خبر عن ايمى طلعت زكريا عن قبر والدها: كنت بخاف أشوف الصورة دى فى يوم من الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة ايمى طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، أنها كانت تخاف من رؤية مشهد قبر والدها منذ الصغر، حيث نشرت ايمى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لـ"لافتة" موضوعة على مقبرة والدها، صحبتها بتعليق: "من أول ماكبرت وحسيت بحب وحنيه أبويا، كنت بخاف أشوف الصورة دى فى يوم من الأيام وأقول لنفسى أنا وقتها هعمل ايه، أنا ممكن أموت، بس ربنا كبير أوى وبيصبر على فراق حبايبنا، بس مش بيخلينا ننساهم".

وتابعت ايمى: "كفاية إنه كان راجل وأب عظيم، ربى انه ليس معى، ولكنه فى قلبى وفى دعائى دائما، انتقل إلى جوارك، ولكنه موجود ف كل تفاصيل حياتى، إلهى ارحم أبى بقدر ماتمنيت له البقاء".



ايمى زكريا

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

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واعتادت إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على التعبير عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ أسابيع صورة جديدة لوالدها مع تعليق ترثيه من خلاله، ودعاء له بالرحمة والسلام على روحه

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.