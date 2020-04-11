شكرا لقرائتكم خبر عن أنا هانم وجربعة مش حتجربع.. لقاء الخميسى تتقمص شخصية بكيزة الدرملى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمصت النجمة لقاء الخميسى، شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

@lekaaelkhamissi ♬ الصوت الأصلي - emanelsaid635

مسلسل بكيزة وزغلول، بطولة سهير البابلى، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولى، زوزو نبيل، حسن مصطفى، شريف منير، محمد الشويحى، سعاد شاهين، عبد الغنى ناصر وغيرهم من النجوم، من تأليف إسعاد يونس، إخراج أحمد بدر الدين.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى غنى بالمواقف الطريفة التى تجمع بين "بكيزة هانم" و"زغلول" التى تأتى من الريف للقاهرة بعد وفاة والدها العشماوى باشا، لتجد نفسها تتقاسم تركة عبارة عن قصر وديون مع أرملة والدها بكيزة التى تعاملها بالعجرفة مما يجعلها تجد صعوبة فى الحياة بينهما فى القصر، وتتطور الأحداث وفى النهاية تستسلم "بكيزة" للأمر الواقع وتتخلص من عجرفتها وتكبرها وتتقبل العيش مع زغلول، ليتفقا معاً على مواجهة الحياة والعمل سوياً لكسب العيش.





من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.



