شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد" ليسرا مستمر في التصوير حتى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر النجمة يسرا في تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل "خيانة عهد" حتى نهاية شهر رمضان المقبل، حيث صورت حوالى 10 حلقات من المسلسل منها مشاهد في المقابر ومشاهد في مشرحة زينهم، ويواصل فريق العمل تصويرالمشاهد بشكل مكثف رغم الظروف الحالية وأزمة فيروس كورونا، كما يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير يومياً، مع أخذ بالإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للحاق بالعرض في شهر رمضان وتسليم الحلقات أول بأول للجهة لمنتجة بعد انتهائه من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" في اللحظات الأخيرة رغم طرح البرومو على القنوات التي يعرض عليها المسلسل في شهر رمضان.

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وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.