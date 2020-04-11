شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسلسل "ليالينا" على cbc فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت قناة cbc البرومو الرسمي لمسلسل "ليالينا"، المقرر عرضه عبر شاشتي cbc وcbc drama، خلال الموسم الرمضاني المقبل، والمسلسل من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

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واستعان القائمون على المسلسل بأكثر من طبيب للتواجد فى موقع التصوير لقياس درجات كل الموجودين بشكل يومى قبل بدء التصوير، إضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال وأيضا للكويشن، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.