شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبدالله: ريهام حجاج تتمتع بقدر كبير من الاحترام وتساعد الجميع بكواليس "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُشارك الفنان الصاعد حسن عبدالله فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنانة ريهام حجاج والفنان خالد النبوى والفنان محمود حميدة، ويجسد حسن دور رائد شرطة يُدعى "عصام" ويحقق فى قضية القتل بالمسلسل.

يذكر أنه تم ترشيح حسن عبدالله للمشاركة فى المسلسل عن طريق المخرج محمد على، حيث سبق وتعاون معه فى مسلسلى "الهروب"، و"فرعون"، ولكن ستكون المرة الأولى فى التعاون مع الفنان خالد النبوى، والفنانة ريهام حجاج، وفى أكثر من سياق صرح حسن عبدالله أن الفنانة ريهام حجاج تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرقى، والروح الجميلة، كما أنها طوال الوقت تحرص على عملها لكى يخرج بشكل جيد، وإذا احتاج أحدًا لمساعدتها لا تتأخر عنه، متمنيًا أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، ومن انتاج شركة "ارت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطى ويشارك فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم وهم ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة بالإضافة إلى نسرين امين، كريم قاسم، نبيل عيسى ومحمود حجازى وهانى عادل.