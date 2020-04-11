شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج اليابانى نوبوهيكو أوباياشى عن عمر يناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن وفاة المخرج الياباني نوبوهيكو أوباياشي عن عمر ٨٢ عاما بعد صراع مع السرطان وهو المخرج المخضرم والذي بدأ حياته المهنية كشخصية رائدة في الفيلم التجريبي الياباني خلال الستينيات من القرن الماضي قبل الانتقال إلى توجيه المزيد من الأعمال الرئيسية مثل التلفزيون والأفلام الروائية.

آخر أعمال المخرج نوبوهيكو أوباياشي كان فيلم Labyrinth of Cinema والذي كان من المقرر أن يطرح ولكنه توقف عرضه بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، وهو الفيروس الذي تسبب فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.

ولم يكتفي الفيروس بإيقاف حال حال السينما بل فتك بالعديد من رواد السينما حيث حصد حياة العديد من المشاهير منهم الممثلة لي فييرو عن عمر 91 عاما التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس و أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.

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كما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، كما توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.