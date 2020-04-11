شاهد- "الفتوة" و"لما كنا صغيرين" على الحياة في رمضان 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طرحت مجموعة قنوات "الحياة"، الإعلانات الدعائية الرسمية لمسلسلي "الفتوة" و"لما كنا صغيرين"، اللذين يعرضان عبر شاشاتها في رمضان 2020، لتواصل الكشف تباعا عن جديدها في الموسم الجديد.
مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.
تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.
أما مسلسل "لما كنا صغيرين" فمن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات وتتوالى الأحداث.
المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، و عدد آخر من الفنانين.
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