شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم موسيقى الـR&B بيبى فيس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغني كينيث إدواردز الشهير باسم بيبي فيس ونجم موسيقي الR&B عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال السوشيال ميديا وحسابه علي موقع انستجرام، حيث شكرا جمهوره علي تهنئته بعيد ميلاده ال 62، معلنا خبر إصابته بفيروس كورونا التاجي وأسرته أيضا، ومؤكدا أن الأمر كان صعبا ومرعبا ولكنه استطاع التغلب عليه.

بيبي فيس ليس أول حالة شفاء بين المشاهير من كبار السن ممن اصيبوا بالفيروس حيث انتابت فرحة كبيرة عشاق النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد تماثلهما للشفاء وعودتهما للولايات المتحدة الأمريكية بعدما قضيا فترة الحجر الصحي بالمنزل في إستراليا، حيث فاجئ هانكس جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أثناء تواجدهما في إستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقر علي اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي بينما كانت ريتا علي موعد مع جمهورها حيث أحيت حفل موسيقي بدار أوبرا سيدني و بعد أسبوع واحد فقط من إعلان هانكس وزوجته إصابتهما بالفيروس خرجا سويًا من الحجر الطبي إلي منزلهما باستراليا لقضاء باقي فترة الحجر بالمنزل بعد الاطمئنان علي صحتهما، حيث استكمل باقي الفترة بالمنزل للتأكد من إنهما تخلصا بالكامل من خضانة الفيروس وهي 14 يومًا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك ثم عادا للولايات المتحدة الأمريكية بعد تمام شفائهما.

وقبل أيام قليلة أعلن موقع جاست جيرد أن المنتج هارفي واينشتاين تعافي من فيروس كورونا وأنه خرج من الحجر الصحي٫ وذلك بعدما أصيب بفيروس كورونا، في 22 مارس الماضي، وهو البالغ من العمر 68 عامًا ويقضي مدة عقوبته بسجن ويندي في نيويورك.

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تأتى عقوبة واينشتاين، بعدما اتهمته أكثر من 100 امرأة قبل سنوات، منهن ممثلات شهيرات، بالسلوك الجنسى السيئ على مدى عقود، مما أدى إلى تشكيل حركة Me Too "أنا أيضا" ضد الاعتداء الجنسى والتحرش، واعتُبر الحكم القضائى انتصارا للحركة، التى شجعت النساء على فضح السلوك الجنسى لرجال من ذوى النفوذ.

يشار إلى أنه كان قد تم نقل المنتج الأمريكى هارفى وينشتاين، إلى سجن جزيرة ريكرز فى نيويورك، مطلع شهر مارس الجارى، بعد خضوعه لعملية جراحية فى القلب، حيث خضع وينشتاين لإجراء عملية إزالة انسداد القلب"، وذلك بعدما تم نقل وينشتاين إلى مستشفى بيلفيو فى مانهاتن بعد إدانته فى 24 فبراير الماضى.