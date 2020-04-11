شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحذر جمهوره من شخص انتحل صفته:" ناس مصدقاه وفاكرينه أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النجم تامر حسنى، جمهوره من شخص انتحل صفته، مؤكدا أنه سوف يقاضيه ويتخذ معه الإجراء القانونى، وكتب تامر حسنى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا"يا جماعة معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا".

وأضاف: "التوضيح.. أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن، ولا اي حاجة خاصة، غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص.. وحالا الشخص الكداب ده، بيحصل معاه إجراء قانوني مكنش نفسي اعمل كدا.. بس دا انتحال شخصية".

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كما وجه النجم تامر حسنى رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر إنستجرام، أكد خلالها ضرورة ارتداء الأقنعة الطبية الواقية "الكمامات" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر عبر خاصية "ستورى" مجموعة فيديوهات تتضمن رسالة من أطباء فى دولة التشيك عن تجربة بلادهم للحد من تفشى الفيروس التاجى، والقواعد الأساسية التى اتبعوها ومن ضمنها التزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات.

يشار إلى أن النجم تامر حسنى كان قد طرح ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار السريع لفيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع، وتقول كلمات الابتهال: "انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا ‏بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من ‏إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق ‏قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا".‏