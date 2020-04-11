شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يعزى الملحن وليد سعد فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد سليم، على تقديم العزاء للملحن وليد سعد، فى وفاة والدته، التى رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، وكتب خالد سليم على حسابه على تويتر، قائلا:" البقاء لله .. ربنا يرحمها ويصبركم علي فراقها.. شد حيلك يا حبيبي".



خالد سليم يعزى وليد سعد لوفاة والدته

وشيعت جثمان الراحلة، أمس الجمعة بمسجد الفردوس بالإسماعيلية، حيث أعلن وليد سعد أن العزاء سيكون فى مدافن الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب انتشار فيروس.

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يذكر أن آخر أعمال وليد سعد أغنيه بتوحشيني لفضل شاكر وهي من كلمات أحمد إبراهيم، وقدم العديد من الأعمال الغنائية مع عمرو دياب، ومحمد منير، ومحمد فؤاد، وتامر حسنى، وإليسا وشيرين، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأصالة، وراغب علامة، وفضل شاكر، والعشرات من المطربين فى الوطن العربى.

بدأ مشواره مع الاحتراف عام 1994 بأول أغنيه من ألحانه و التي أثارت ضجه في ذلك الوقت و هى "أول حبيب" للمطرب إبراهيم عبد القادر ، ثم أغنية "أوعدك" للمطرب أحمد جوهر، أعقبها بأغنية "يا رامينى في الغرام" لـ"هشام عباس"، بعدها توالت أعماله الناجحة مع جميع نجوم مصر و الوطن العربى، لتصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 2700 أغنية.