شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة علي TikTok تعيد Twilight لتصدر الترند بعد سنوات من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن تصدر فيلم Twilight ونجميه للترند من جديد وذلك بعد سنوات من عرض اخر فيلم من السلسلة، حيث اوضح الموقع أن رقصة علي موقع TikTok قدمها احد الشباب علي أنغام Bella’s Lullaby من فيلم Twilightحققت ١.٩ مليون مشاهدة علي الموقع وهو ما جعل العمل ونجميه يعودان إلي الأضواء بعد سنوات طويلة.

سلسلة أفلام «Twilight» مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية ستيفانى ماير وقام ببطولته أفلام السلسلة كلا من روبرت باتينسون وكريستين ستيورات وخطفت السلسلة قلوب متابعيها بقصة الحب الغريبة بين «إدوارد» مصاص الدماء و«بيلا» الفتاة الطبيعية، ولكن قصة حب «بيلا» و«إدوارد» لم تنته بعرض أفلامهما للجمهور ولكنها تحولت إلى حقيقة، حيث أعلن الثنائى روبرت وكريستين عن حبهما لبعضهما وأصبحا من أشهر الثنائيات فى هوليوود إلا أن القدر لم يمنحهما حياة سعيدة حيث انفصلا عن بعضهما واعلنت ستيورات عن ميول جنسية مغايرة.

وتم تقديم أول فيلم فى السلسلة بعنوان «Twilight» عام 2008 وحقق الفيلم نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، حيث حقق فى يوم افتتاحه فقط ما يقارب من 36 مليون دولار وبلغت إيراداته الإجمالية 393 مليون دولار على مستوى العالم.

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واستغلالا لنجاح هذا الجزء قام المنتجون بتنفيذ جزء ثانٍ له يحمل اسم «The Twilight Saga: New Moon» عام 2009 وحقق الفيلم 710 ملايين دولار حول العالم، بعدها تم تقديم فيلم «The Twilight Saga: Eclipse» عام 2010 وحقق الفيلم إيرادات تبلغ 698 مليون دولار حول العالم، ثم تم تقديم فيلم «1 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part» عام 2011 وحقق الفيلم إيرادات بلغت 712 مليون دولار، «The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2» والذى بلغت إيراداته 829 مليون دولار حول العالم.