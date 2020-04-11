شكرا لقرائتكم خبر عن باربرا سترايساند تحيى ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الشريف: أحببت العمل معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكرت النجمة الأمريكية باربرا سترايسند، ذكرى ميلاد النجم الكبير عمر الشريف، الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 10 أبريل من عام 1932 فى الإسكندرية لأسرة مسيحية واسمه الحقيقى ميشيل ديمترى شلهوب.

وغردت باربرا سترايسند، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أول بطل لأول أفلامي، لقد أحببت العمل معك ياعمر، كنت تكمل عامك الـ88 ".

وتشارك عمر الشريف وباربرا سترايسند عام 1968 بطولة فيلم ‏‎"Funny Girl" ‎وكان الفيلم ذو طابعٍ رومانسي من إخراج ويليام ويلر.



باربرا سترايسند

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كما جمعته قصة حب بتكتم شديد مع بالنجمة الأميركية باربرا سترايساند، وقال عنها: "قصة الحب التى عشتها مع باربرا أثناء إعداد فيلم Funny Girl، على رغم أنها بدت قبيحة أول الأمر، لكنها كشفت شيئا فشيئا عن موهبة رائعة وشخصية جذابة فربطتنا قصة حب أحيطت بتكتم شديد، عاشت 4 أشهر ولفظت أنفاسها الأخيرة مع تصوير المشهد النهائي".

وكان عمر الشريف والمشهور عالميا بأدواره في فيلم دكتور زيفاجو وفتاة مرحة ولورانس العرب يفضل العيش في الفنادق، فلم يكن يهوي أن يكون له منزله الخاص علي عكس العديد من النجوم ممكن يبنون منازلهم على هواهم وتتوارث تلك المنازل عبر اسرته كنوع من الإرث الشاهد على حياته لكنه كان يفضل حياة الفنادق.

وفي حوار للنجم عمر الشريف مع صحيفة الجارديان في عام 2004 كشف الشريف عن تفضيله للعيش في الفنادق، حيث قال في حواره للصحفي تيم دولنج إنه يفضل العيش في الفنادق حيث كان يقوم وقتها في باريس بفندق جورج الخامس George V