شكرا لقرائتكم خبر عن احمى اللى جنبك.. خالد النبوى يعقم سيارته بالكحول ويحرص على ارتداء كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان خالد النبوى، على تعقيم سيارته وارتداء الكمامة على أنفه وفمه، للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشر النبوى، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مرتديا القمامة وهو يعقم مقبض باب سيارته قبل فتحه واستخدامها، صحبها بتعليق: "كمامة وكحول.. ربنا يحفظكم جميعا، احمى اللى جنبك".



خالد النبوى

وكان النجم خالد النبوى، تحدث عن كواليس اتفاقه على مسلسل "مصطفى محمود" مع المنتج أحمد عبد العاطى، وذلك خلال لقائه مع إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة خلال الجزء الثانى من الحلقة، وأكد النبوى أنه خضع لعدة تجارب على المكياج لكى يظهر بشكل قريب للغاية من الدكتور مصطفى محمود.

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وأشار النبوى، إلى أنه عندما تلقى العرض من المنتج على الفيلم، شعر بخوف كبير، خاصة أنه يريد ان يقدم تلك الشخصية بشكل مهنى وعدم المساس بالشكل الأساسى لتلك الشخصية، موضحاً إلى أنه العمل سيكون مفاجأة للجمهور.



خالد النبوى

فى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.