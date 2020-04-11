تراند اليوم : مجموعة “إم بي سي” تنقذ نجل محمد عبد المطلب من التشرد فى المغرب

كشف السيناريت مدحت العدل، تفاصيل جديدة بشأن نور نجل الفنان محمد عبد المطلب، والذي يعيش في دولة المغرب منذ 30 عامًا، وطرد مؤخرًا من المنزل بسبب زوجة صديقه الذي عاش في منزلهم، واستغاث بالسفارة المصرية في كازابلانكا.

وصرح العدل أن هناك تعاوناً مع المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، وأرسلوا نقودًا لنور عبد المطلب، مؤكدًا على أن مجموعة “إم بي سي” في المغرب، تعمل حاليًا على توفير منزل له وتخصيص شهرية حتى يستطيع العيش.

مدحت العدل يخاطب وزيرة الثقافة والسفير المصري في المغرب لإنقاذ نجل محمد عبد المطلب من التشرد

وفي وقت سابق، صرح العدل أنه تواصل مع نور عبد المطلب، وسأله هل يريد العودة إلى مصر مرة أخرى؟ فقال له الأخير: “أنه لا يريد لأنه يعيش في المغرب منذ ثلاثون عامًا”، حتى استنتج المنتج أنه في ضائقة مادية ويحتاج إلى مال.

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وتابع المنتج: “أنا هتواصل مع سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم، والدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة المصرية، فضلًا عن جمعية المؤلفين والملحنيين المصرية التي اترأسها، ليساعدونه ويقدمون ما يحتاجه، بالتواصل مع أمين صندوق الجمعية.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، حيث تم طرده من منزل صديقه الراحل الذي مكث فيه لسنوات طويلة في دولة المغرب من قبل الورثة، الذين أمروه بإخلائه في أقرب وقت.

ليجد نفسه مشردًا في الشارع في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم كله، حيث انتشر فيديو لمقابلة له عبر مواقع السوشيال ميديا.