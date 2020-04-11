تراند اليوم : عمرو يوسف: أولوياتي فنية ولا تعنيني البطولة

خطوات قوية ومميزة حققها النجم عمرو يوسف في كثير من أعماله منذ انطلاقته الفنية، ومع كل عمل ينتقل إلى مرحلة أكثر تأثيراً، حقق عمر يوسف نجاحاً ملموساً في فيلم «ولاد رزق»، لكن كانت له مواقف مثيرة للجدل من تقديم أجزاء ثانية، إضافة إلى ابتعاده أكثر من مرة عن الدراما التلفزيونية، كما أنه أثار كثيراً من الحيرة، لعدم تعاونه مع زوجته النجمة كنده علوش.

يرى يوسف أن «النجاح قد يتحوّل إلى مشكلة، لأن الجمهور لا يرحم، ولن يقبل أن تظل في مستواك أو تقل عنه، وفعلاً النجاح الكبير مرهق جداً»، مؤكداً أن «البطولة المطلقة لا تعنيه، فهو في النهاية يبحث عن الدور الجيد والأولويات الفنية، مهما كانت مساحته في العمل».

وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «قبل عرض الجزء الأول من فيلم (ولاد رزق) كانت هناك نية لعمل أجزاء من هذا الفيلم لتجمع بين الأبطال، وكنا ننتظر عرض الجزء الأول لنعرف رد فعل الجمهور على هذه النوعية من الأعمال، التي تجمع بين الآكشن والدراما والكوميدي، وكان النجاح كبيراً جداً، لدرجة فاقت توقعاتنا، لذلك قررنا إنجاز جزء ثان وثالث»، وأضاف: «اشترطنا أن يكون هناك مضمون جديد ومختلف حتى يتم عمل الأجزاء الجديدة، وإن لم يوجد هذا الشرط كنت سأرفض أنا وفريق العمل، لأننا لا نريد أن نكرر أنفسنا، وبالفعل قدم لنا المؤلف صلاح الجهيني رؤية جديدة جعلتنا شديدي الحماس لتقديم الجزء الثاني». وأكمل: «لم يكن سهلاً أن يجتمع أبطال الفيلم وجميعهم نجوم صف أول، وكل فنان له ارتباطات كثيرة، ولهذا تأخر تنفيذ الجزء الثاني نحو أربع سنوات، ولكن تم التنفيذ بنجاح كبير».

إيرادات

إيرادات الفيلم كسرت حاجز الـ100 مليون جنيه، وعن هذه النقطة قال يوسف: «السينما تتطور كثيراً، والإيرادات أصبحت وسيلة لا بأس بها لتقييم بعض الأمور، وتحقيق أكثر من 100 مليون جنيه، وهي فكرة رائعة تؤكد أن الجمهور يبحث عن الجودة، وأنه أذكى من أن تخدعه بعمل ركيك أو رديء، فالجمهور المصري والعربي يتابع السينما العالمية مثل كبار صنّاع السينما والمتخصصين، وعندما تقدم له عملاً لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة من حبكة واجتهاد وموضوع، حتى تضمن أنه سيحترم ما تقدمه له، وبالتالي سيحقق إيرادات».

ولفت يوسف إلى أن «الفيلم لا يندرج تحت قائمة أفلام (البلطجة)، كما اتهمه البعض، بالعكس فالمخرج طارق العريان مخرج راق جداً، وحتى إن تناول طبقة شعبية في فيلم، فهو يخرجها بأرقى وأفضل طريقة، وهذا ما حدث مع (ولاد رزق 2)، حيث قال في البداية لن نظهر سلاحاً أو سكيناً أو (سنجة)، وسيكون الاعتماد على شخصيات الفيلم، وما لديهم من مغامرات وطريقة مختلفة في الآكشن والمطاردات.. وبالفعل تم تنفيذ الفيلم بشكل متطور جداً».

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بطولة جماعية

وأوضح يوسف: «أنا ممثل، وأبحث عن الاستمتاع والدور الجيد، ولا أحسب الأمور بالشكل الحرفي للبطولات، ولا أحب من يحسبون الأمور بهذا الشكل، لأنهم سيخسرون كثيراً، وربما يدمرون نجاحهم»، وأضاف: «مستحيل أن أرفض دوراً مهماً في فيلم ضخم مع مخرج كبير وإنتاج رائع ونجوم كبار، لمجرد أنني لست بطل العمل المطلق، بالعكس العمل الكبير يصعد بالجميع، وبدلاً من جمهوري، فقط استفدت بجمهور كل النجوم الآخرين»، وأوضح يوسف: «أفكر دائماً في تقديم أدوار وأعمال يحبها الناس ويتأثرون بها، وتظل عالقة في ذكرياتهم.. وهذا هو المنطق الوحيد الذي أفكر به، رغم أنني لست ضد من يحسبون الأمور بالبطولة المطلقة، فهي منطقية لدى الغير، وأحترم الاختلاف في الآراء».

تلفزيون

وعن سبب ابتعاد يوسف عن الدراما التلفزيونية، بعد مسلسله الناجح «طايع»، أوضح: «المسلسل كان كبيراً جداً ومختلفاً وناجحاً، وقدمت فيه شخصية صعيدي، وكانت مجازفة خطيرة بكل المقاييس، لذلك بعدها قررت أن أحسب الأمور وارتاح بعض الوقت، ولا أكرر نفسي، واختار عملاً أكثر جماهيرية ونجاحاً، وعُرضت عليّ أعمال كثيرة وجدتها تشبه أعمالاً قدمتها، ثم بدأنا التحضير لفيلم (ولاد رزق)، واستغرق تصويره تسعة أشهر، ولم يكن من الممكن أن أشارك في أي مسلسل، ولا أنكر أن النجاح الكبير أحياناً يكون مشكلة للفنان ويشبه السور العالي، وكلما زاد النجاح كان السور أعلى، وكان على الفنان أن يتخطى هذا السور ليعبر بشيء أكبر ولا يقل عن مستواه، لأن الجمهور لا يرحم، ولن يقبل أن تظل في مستواك أو تقل عنه، وفعلاً النجاح الكبير يرهق جداً، ويضع الفنان في تحديات ضخمة طوال الوقت».

تفرغ

عن عدم مشاركته مع زوجته الفنانة السورية كندة علوش في أي عمل فني منذ زواجهما، قال يوسف: «منذ أن تزوجنا وأنجبنا ابنتنا (حياة)، وكندة متفرغة بشكل كامل لمراعاة الفتاة، حيث لا تستعين بأي مربية، وهي تفضّل أن تربي (حياة) بنفسها من دون مساعدة، ولذلك لا تشارك في أعمال فنية منذ فترة».