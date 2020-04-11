تراند اليوم : بعد البكيني .. حلا شيحة تعود و ترتدي الحجاب – اتفرج

احتلت الفنانة حلا شيحة، مؤشرات البحث على محرك جوجل، بعد مرور ساعات من انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالحجاب، ما جعل الشائعات تتردد حول عودتها إليه مرة أخرى.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة حلا شيحة، وهي ترتدي الحجاب، الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن حقيقة عودتها لرتدائه مره أخرى، لكن الصورة ما هي إلا مجرد مشهد من كواليس مسلسلها الجديد “دهب عيرة” والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل “دهب عيرة” إنتاج مشترك بين “العدل جروب” للمنتج جمال العدل و”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز.

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ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم بجانب يسرا منهم حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد وخالد سرحان، وغيرهم من نجوم الفن.