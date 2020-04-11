تراند اليوم : بعد أيام من وفاة زوجها… ليلى علوي تصدم الجميع بهذا الأمر !!

ونشرت الفنانة المصرية ليلى علوي، صورة لها على غلاف مجلة، بعد أيام قليلة من وفاة زوجها السابق رجل الأعمال المصري منصور الجمال، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وفاجأت ليلى علوي جمهورها بنشرها صورًا لجلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات، معلقة :” حواري مع مجلة “سيدتي” عدد 11 أبريل.. استمتعت بيه جدا، اوصفولي انتوا كمان يومياتكم في العزل المنزلي في 3 كلمات”.
وتساءل متابعو ليلى علوي عما ان كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها السابق ام تجاوزت الامر سريعًا.
وكانت ليلى علوي نعت طليقها قائلة :”إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.