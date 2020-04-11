تراند اليوم : سما المصري في وصلة رقص بالأحمر القصير والمكشوف

فنون - 11/04/2020 09:12

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية من خلال موقع انستجرام وهي في وصلة رقص على أنغام الموسيقى.

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وظهرت سما المصري بفستان أحمر قصير و مكشوف الصدر وهي ترقص على وقع أنغام أغنية "منازل" للفنانة أصالة .

وعلقت سما المصري على الفيديو الذي نشرته :"اووووف....زهقت من القعده في البيت هاتجنن خلاااص...كل يوم اطلع ع اللوبس لايف اقعد ارقص واتنطط ذي الرقص دا كان في لايف اللوبس لايف...عايزه أخرج والنبي فكوا الحظر باه".

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وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، لتنهال عليها التعليقات اللاذعة والمليئة بالسخرية والانتقاد.

وعلق المتابعين على الفيديو الكثير من التعليقات مثل :"ايه الأحمر دا ، ثور وهايج"، أما آخرين فقد نصحوها بأن تتوقف عن كل هذا لأن رمضان قد اقترب وفرصة يجب أن تستغلها.

ويجدر بالذكر أن سما المصري قد اعتادت على مثل ذلك الظهور الجريء والذي تجاوز حدود الجرأة بحسب ما وصفها متابعيها.