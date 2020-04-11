ريهانا: إنقاذ العالم من كورونا أهم من السؤال عن ألبومي الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دخلت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، في جدل حاد مع أحد متابعيها، والذي سألها عن موعد إصدار ألبومها الجديد، خلال بث مباشر عبر حسابها على الرسمي على موقع إنستجرام، لترد عليه قائلة: أحاول أن أنقذ العالم من كورونا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، قالت خلال الفيديو، توقفوا عن سؤالى عن الألبوم مجددا، بينما أحاول إنقاذ العالم من كورونا، وذلك على عكس ما يفعله رئيسكم.

وكانت ريهانا، قد ساهمت فى إنقاذ حياة والدها، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك حينما اشترت له جهاز التنفس الصناعى الخاص به.

ومن جانبه أثنى رونالد فينتى والد ريهانا، صاحب الـ66 عاما، على ابنته لاهتمامها به أثناء فترة مرضه ومعاناته مع فيروس كورونا، حيث أكد أن ابنته ساعدته بشراء جهاز تنفس صناعى، وأرسلته إلى منزله

Advertisements

ورغم كل ما قامت به ريهانا من أجل والدها، فإن العلاقة بينهما ليست على أفضل ما يكون، حيث أدمن والدها الكوكايين فى الماضى، وحاول محاربته ولكنه ظل لفترة طويلة يشرب الخمر.

والدا ريهانا انفصلا، حينما كانت النجمة مراهقة صغيرة، وفى مقابلة سابقة، قالت ريهانا إنها فى طفولتها شاهدت والدها يسيء معاملة والدتها جسديًا، وفى احدى المرات كسر أنفها.

وقبل 12 عاما كانت ريهانا تحيى حفلا غنائيا، حينما ظهر والدها وهو مخمور فى حافلة جولتها الغنائية فى أمريكا الشمالية، فاضطرت إلى إعادته للمنزل.

الأب قال إن ابنته ابتعدت عنه تماما منذ عامين، لكنهما الآن تصالحا، وفى عام 2013، أخضعت ريهانا أباها سرًا لبرنامج إعادة تأهيل فى ماليبو بقيمة 58,000 دولار لإنقاذه من السجن بعد اعتقاله أثناء زيارة إلى كاليفورنيا