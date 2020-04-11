علي الحجار يستعد لحفل أون لاين ضمن مبادرة «خليك في البيت»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان والمطرب المصري الكبير علي الحجار، لإحياء أمسية موسيقية خاصة في بث مباشر ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت.
ومن المقرر أن يغنى على الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية.
ويشدو الحجار بأغنيات ومنها : يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها.
وعلى جانب أخر، زار الفنان المصري علي الحجار، مؤخرًا، مستشفى شفاء الأورمان، بالأقصر.
الفنان علي الحجار أبدى خلال زيارته للمستشفى إعجابه بفكرة حائط الشفاء، الذي كتب عليه العديد من أسماء المتبرعين، حيث قال إنها فكرة رائدة، وتعمل على زيادة الثقة بين المتبرع والمستشفى.
الحجار قال إن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى مميزة جدا، ولا تختلف عن الخدمات التي تقدم في كبرى المستشفيات في أوروبا وأمريكا.
الفنان المصري التقط عدد من الصور برفقة المرضى داخل المستشفى، وتمنى لهم الشفاء العاجل.
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