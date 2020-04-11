حقيقة إصابة مساعدة منى زكي بـ«كورونا» ووضع الفنانة بالحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول إصابة مساعدة النجمة المصرية منى زكي بفيروس “كورونا” المستجد، وفرض الحجر صحي عليها وعلى جميع أسرة مسلسل “تقاطع طرق” وتوقف تصويره وإعلان حالة الطوارئ به.

محمود عبدالتواب، مساعد أول مخرج المسلسل، نفى صحة هذه الأنباء تماما، كما نفى إصابة مساعدة منى زكي بفيروس “كورونا”، حيث قال: “لا أساس من الصحة لما تداول في الآونة الأخيرة، وجميع طاقم العمل بخير، لم يصيبه مكروه، ولا نعلم مصدر تلك الشائعة وماهية غرضها”.

أما عن أنباء توقف تصوير المسلسل، قال، في تصريحات صحفية: ” “نحن مازلنا مستمرين في تصوير المسلسل، حتى صباح أمس، ولم يكن هناك عارض طرأ على الفنانة منى زكي أو على مساعدتها، فنحن بخير جميعًا، ونتمتع بصحة جيدة”.

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وعلق على أنباء خروج المسلسل من السباق الرمضاني، بقوله: “حتى الآن نحن مستمرين في التصوير، وقرار الخروج من السباق الرمضاني، حتى الآن لم يتطرق أحد في أحاديث عنه، بل نحن مستمتعين بذلك التعاون ومستمرين في علمنا ولا يوجد توقف”.

ومسلسل “تقاطع طرق” بطولة النجمة منى زكي، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح “تايسون”، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، وأحلام الجريتلي، ومايان السيد، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي واجتماعي، حيث ينشب بين زوجة وزوجها العديد من الخلافات فتقرر الطلاق والسفر إلى خارج البلاد، لتتوالى بعدها الأحداث في إثارة وتشويق.