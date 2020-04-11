معجب يعرض على محمد رمضان «كليته» حبا فيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر أحد متابعين الفنان المصري محمد رمضان عن حبه الشديد له، ولكن بطريقة غريبة.

المتابع أكد أنه مستعد للتبرع بكليته لمحمد رمضان إذا احتاج الأخير ذلك، حيث كتب: “والله يا نجم النجوم بموت فيك ولو ‏طلبت كليتي في يوم من الأيام بعد الشر عليك اعطيهالك من حبي فيه والله يا نجم نفسي ابقي معاك في أي حاجه يا غالي “.

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وأضاف: “أنا ناس كتيره ‏بتقولي إن أنا شبه حضرتك اوي وده شرف ليا طبعا والله فلو احتجتني في اي حاجه انا تحت امرك يا اسطوره بعرف اقلد حضرتك في ‏كل حاجه ثقه في الله حلمي هيتحقق”، فرد الفنان المصري على كلام المتابع، بقوله: “بعد الشر عليك يا بطل، أنا بحبك أكتر”.‏

من ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل “البرنس”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

ويسجل “البرنس” التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهدة، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب “رايحين نسهر” الذي طرح مطلع شهر يناير الجاري.