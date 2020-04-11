نادر الأتات يطرح أغنيته الجديدة “يا تارك”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم اللبناني نادر الأتات أغنية جديدة بعنوان “يا تارك” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكان الأتات قد أعلن عن موعد إطلاق الأغنية منذ أيام كهدية منه للجمهور، متحديًا بها الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن العربي والعالم مع انتشار فيروس “كورونا”.

الأغنية تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.

اختار نادر الأتات إطلاق “يا تارك” على طريقة الفيديو الكليب في فكرة تعكس أجواء الأغنية من توقيع المخرج عادل سرحان.