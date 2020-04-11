ريهانا تنقذ والدها من الموت بعد إصابته بكورونا

قامت النجمة العالمية ريهانا بإرسال جهاز تنفس صناعي لوالدها رونالد فينتي وذلك فور اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال “رونالد” لصحيفة “ذا صن” أن ريهانا منحته آكثر ما كان يحتاجه للنجاة من الفيروس، وهو بالفعل ما حدث حيث تعافي من الإصابة بعدما قضي ١٤ يومًا في الحجر الصحي وقال: ” لأكون صادقاً ظننت أنني سأموت”.

من جهة أخرى، أعلنت ريهانا الأسبوع الماضي أنها ومؤسسة جاي زي تبرعتا بمبلغ مليون دولار للمساعدة في دعم العمال غير الموثقين، السجناء، المسنين والمشردين، وأطفال العاملين في مجال الرعاية الصحية في اميركا.

وجاء إعلانها بعد أيام قليلة من تعهدها بتقديم 5 ملايين دولار لقضايا مختلفة من خلال مؤسسة كلارا ليونيل الخاصة بها.