راغب علامة يعلن شفاء ابنة شقيقته من فيروس كورونا

اعلن السوبرستار راغب علامة عن اصابة ابنة شقيقته بفيروس كورونا في أميركا وشفائها منه بعد محاربتها إيّاه بصمت لمدة ٢١ يوماً.

وقام السوبرستار بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه على تويتر وكتب: “ميرڤت ابنة شقيقتي، تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، أصيبت بفيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى، حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها.” وختم قائلاً: “نشرت تجربتها ونصائحها بعد ٣ أسابيع من المعاناة، الحمدلله عالسلامة حبيبتي مارو“.

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وكان السوبرستار قد أطلق منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.

الأغنية مؤثرة جداً قدّمها راغب بأسلوبه المميز واضعاً احساسه في هذا العمل الذي سيكون علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة من البلد وأهداها لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن.

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