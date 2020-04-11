ديانا حداد: هذه التجربة مليئة بالمخاطر.. وهناك نجوم أساؤوا لأنفسهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بعض التفاصيل عن فنها وحياتها الخاصة، إضافة إلى سبب قلة ظهورها الإعلامي، وقالت إنها "تتعمد اختيار وقت ظهورها ودراستها؛ إذ تحرص على الظهور في برنامجين أو 3 تملك نسبة مشاهدة عالية"، مُضيفة أنه من حقها بعد 24 عاما بمسيرتها الفنية أن تختار الأنسب لها.

وعن خوضها تجربة التمثيل مثل الكثير من نجمات الغناء وخوفها من هذه التجربة؛ صرحت حداد في حوار صحافي أنه لا يمكن تصنيف هذا الأمر بـ خوف، هو مجرد حرص، مؤكدة أنها لا تخاف من شيء بعد التجارب الطويلة في حياتها الفنية، لكنها تعرف قيمة نفسها وتعرف ما هو جيد لها.

وعلقت الفنانة اللبنانية أن كل إنسان لا بدَّ أن يكون لديه بعض من الجرأة، من أجل كسر الخوف، ولا بد من إيجاد أفكار جديدة للخروج من الروتين.

وعن عدم خوضها تجربة التمثيل على خطى زميلاتها المطربات؛ أكدت أن التجربة شائكة جدا، وليست مضمونة؛ فهي تجربة مليئة بالمخاطر؛ إذ إن هناك العديد من المطربين الذين خاضوا التجربة وأساؤوا لأنفسهم بدلًا من أن يحققوا شيئًا مهمًا.

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وإذا لم تجد فكرة جيدة في مجال التمثيل يجب أن لا تخاطر أبدًا، ولذلك قامت برفض العديد من الأدوار التي عُرضت عليها من نصوص مصرية وأعمال بدوية ومسلسلات عربية مشتركة، بعدما شعرت أن هذه التجارب لن تضيف لها.

ورفضت الفنانة اللبنانية إعطاء اسم فنانة تعدّها الأفضل حاليًا على الساحة الفنية، مُعلقة أنها لا تحب فكرة تقييم الفنانين؛ لأن كل فنان قد ينجح في بعض الأعمال ويتم تفضيله في أخرى، لكن أهم شيء لكل فنان وفي أي مجال هو الاستمرارية وأن يتمكن من الحفاظ على قدراته والعمل على تطويرها، وكل الفنانين وقعوا في أخطاء ونجحت لهم أعمال فيما فشلت أخرى لذلك لن تعطي اسما محددا.

وعلى صعيد مختلف؛ نشرت ديانا حداد صورة لها عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها مُرتدية "تي شيرت" أبيض، علقت عليها: "أبوس روحي على نفسيتي هالفترة"، مؤكدة على تفاؤلها بالرغم من الحجر الصحي الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا.