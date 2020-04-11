فرح يوسف: لن أنجب أطفالا في عالم موبوء.. وعندي وسواس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

منذ إطلالتها الأولى عبر الشاشة عرفنا عنها تعلقها الكبير بأسرتها، ومع مرور زهاء الخمسة أعوام على وجودها في الوسط الفني بعد برنامج Arab Idol، لم تفوت النجمة السورية فرح يوسف فرصة إلا وعبرت من خلالها عن حرصها الكبير على روابطها العائلية، وفي زمن الحجر المنزلي توجهت فوشيا إلى فرح لتطمئن عليها، فكان أول ما تحدثت لنا عنه هو اشتياقها الكبير لأفراد أسرتها متمنية لو استطاعت إمضاء هذا الحجر المنزلي مع أهلها كونها مقيمة حاليا في دبي.

وأضافت: "كم أتمنى لو تسنت لي فرصة قضاء الحجر إلى جانب أمي وأبي، أخاف عليهما كثيرا، صحيح أنني إلى جانب زوجي حاليا، إنما ليس هناك بديل عن الأهل نهائيا".

يوسف وعبر فوشيا لم تخف عن الجمهور تخوفها الكبير من الفيروس وقد صرحت أن درجة خوفها تتخطى الألف من عشرة كونها أصلا ومن قبل الكورونا لديها حرص دائم من الفيروسات والأمراض.

وكما افتقد الجميع لتفاصيل حياتهم السابقة، عبرت فرح يوسف عن اشتياقها للحياة العملية وللتجمعات مع الأهل والأصدقاء على شاطئ البحر وللاجتماع مع الموسيقيين والتحضير لكل ما هو جديد.

حول يوميات فرح يوسف وزوجها خلال الحجر فقد أكدت بأن نشاطاتهما على مدار اليوم متنوعة وتأتي في مقدمتها الاستماع للموسيقى ثم الرياضة والطبخ ومتابعة الأفلام والوثائقيات.

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بصراحتها المعتادة صرحت يوسف بأنها اتفقت مع زوجها على تأجيل موضوع إنجاب طفلهما الأول لغاية الانتهاء من أزمة الكورونا وقالت: "من الصعب والمخيف إنجاب طفل على هذا العالم الموبوء، الفكرة مؤجلة وبإذن الله بعد انتهاء هذه الأزمة ستباركون لنا".

كذلك اختارت فرح يوسف أن تمضي قترة الحجر مع النجمات (أمل عرفة)، (شكران مرتجى) و (أحلام الشامسي)، وعن السبب وراء اختياراتها هذه قالت: "هؤلاء الشخصيات الثلاث من أهضم وأجمل الشخصيات الفنية، لا يمكن أن أشعر بالملل أو الضجر معهم لأن أرواحهم جميلة والوقت معهم لا يفوت أبداً".

فنيا كشفت فرح يوسف لـ فوشيا أنها تحضر للكثير من الأفكار الفنية الجديدة خلال فترة الحجر وأوضحت: "سابقا عندما كنت في الغربة لم أكن استمع للكثير من الموسيقى العربية أما اليوم فأنا سعيدة لأنني في الوطن العربي بين أهلي وناسي وأسمع موسيقى عراقية وخليجية كثيراً لأطور ثقافتي عن هذا النوع من الموسيقى".

فرح يوسف التي وقفت الكورونا بوجه إصدار ثلاث أغنيات جديدة لها كانت تنوي طرحها قريبا لم تفقد الأمل ودخلت إلى الأستوديو قبل الحظر بأيام قليلة لاستكمال مشاريعها الفنية المقبلة وتمنت من الجميع الوعي الكامل لكي نصل إلى نهاية هذه الأزمة بأقرب وقت ممكن.