تامر حسني غاضب.. والسبب ما فعله شخص انتحل شخصيته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري تامر حسني لعملية نصب من أحد الأشخاص المجهولين الذي يستغل جمهوره عن طريق تقليد صوته؛ ما أثار غضبه بعد وقوع الكثير من محبيه في هذا الفخ.

فقد كشف تامر تفاصيل الواقعة لجمهوره في "إنستغرام"، محذرا من الشخص الذى ينتحل شخصيته قائلا: "يا جماعة معلش هو مش وقته بس في ‏شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي، معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة، وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات ‏وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا".‏

وتابع تامر حسني: "للتوضيح أنا مبتكلمش على أي برامج ولا أبليكيشن ولا أي حاجة، غير البوست اللي بنزله على صفحتي ‏أو حسابي الخاص، وحالاً الشخص الكداب ده بيحصل معاه إجراء قانوني، مكانش نفسي أعمل كده بس ده انتحال شخصية".‏

ولم يكن تامر حسني، هو الفنان الوحيد الذى يتعرض لعملية نصب، واستغلال اسمه، فهناك الكثير من النجوم الذين وقعوا فى الأزمة ذاتها، وكان أبرزهم المطرب اللبناني عامر زيان، الذى تمكن من معرفة منتحل شخصيته عبر تطبيق سناب شات، ومحاسبته على ما فعله.

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وكان قد تم القبض على منتحل شخصية "زيان" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتحل شخصيته لمدة 3 سنوات من خلال حساب عبر تطبيق "سناب شات" كان يتواصل من خلاله مع الفتيات على أنه المطرب اللبناني بطريقة غير أخلاقية.

وكان الفنان تامر حسني قد أعلن مؤخرا إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل‎، بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم مؤخرا، وتسبب فى وفاة وإصابة الآلاف.

وعلق تامر: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف ‏كافة ‏الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس‎".

يُذكر أنَّ تامر حسني، كان نفى منذ فترة ما تردد من أخبارٍ حول إجرائه عملية جراحية جديدة في أحباله الصوتية، بعد تجدد الآلام التي سبق وأن شعر بها في العام الماضي وخضع حينها لجراحة وتماثل للشفاء، مبديا غضبه من الشائعات التي تنتشر بشكل غريب على السوشيال ميديا.