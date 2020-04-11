هبة نور: أصابني هوس وأزمة بسبب الحجر الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة السوريّة هبة نور تفاصيل أعمالها الدراميّة في الموسم الرمضاني المقبل عبر إحدى إطلالاتها مؤخرا مع تلفزيون دبي. وأوضحت أنها ستظهر في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "حرملك" بجزئه الثاني وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة .

وأضافت بأن تصوير المسلسل انتهى قبل أن تتوقف حركة الطائرات بين الإمارات ودمشق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وأن هذا ما يعد إيجابيا بالنسبة لها؛ لأن مسلسل "حرملك" هو مسلسلها الوحيد في الموسم الدرامي المقبل، وهي ترتكز عليه بشكل كامل لتطل من خلاله على جمهورها.

وأضافت بأنّها شاركت بعمل ثانٍ "ببساطة" من إخراج تامر إسحاق وتم تصويره في دمشق وهو عبارة عن لوحات كوميديّة تتناول قضايا اجتماعيّة بطريقة لطيفة وكل لوحة مدتها تقارب العشر دقائق، لكن عرضه بدأ قبل وقت قليل.

وكشفت نور أنّها اعتذرت عن عدة أعمال منها مسلسل "يا مالكاً قلبي" وهو من بطولة الفنان عباس النوري وبيّنت أن خبر مشاركتها في المسلسل تم التصريح عنه قبل أن تعطي الشركة المنتجة موافقتها ورفضت الشخصيّة؛ لأنّها لم تناسبها ولم تحبها.

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كما اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، موضحة أن الشخصيّة كانت جميلة لكن لأسباب خاصة لم توافق عليها؛ إذ بيّنت بأنّها تركت التمثيل لمدة خمس سنوات ولا تستطيع العودة إلى الدراما إلا من خلال أدوار قويّة جدا ومميزة وهي تواجه الكثير من الصّعوبات بسبب ذلك.

جائحة كورونا

وحول ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد تحدثت هبة نور أنّها عملت على مساعدة خمس عائلات محتاجة في سوريا من خلال تحدٍّ مع الفنانة جيني إسبر كرسالة لتشجيع باقي زملائها وكذلك لتشجيع التجار، ورجال الأعمال، وأن الرقم ليس مقياسا لقيمة أي مساهمة. مضيفة أنها ستعمل على المساعدة دائما عندما تستطيع.

وكشفت أنّها تواجه أزمة مع الحجر المنزلي من خلال الحاجة إلى تناول الطعام معظم الوقت ولذلك تُمارس الرياضة يوميا دون انقطاع، وأنّها أصبحت تعاني من "هوس" التنظيف والتعقيم. وأكدت أن ما نعيشه اليوم هو معاناة ستصبح ذكريات لا تنسى.