شكرا لقرائتكم هكذا تخلصت كاتبة بريطانية شهيرة من أسوأ أعراض كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ، مؤلفة روايات "هاري بوتر"، الاثنين، تعافيها مما اشتبهت بأنه فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوعين من المرض.

في التفاصيل، كتبت رولينغ، على حسابها في "تويتر" تغريدة شرحت فيها ما حصل معها وأوضحت أنها وعلى مدى الأسبوعين الماضيين كانت تعيش كل أعراض كوفيد - 19، إلا أنها لم تجر الاختبار.

ونشرت مقطع فيديو لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعرض لديها، والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيباً في المملكة المتحدة.

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ثم أضافت: "تعافيت تماماً، وأريد أن أشارك أسلوباً أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئاً، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيراً، مثلما حدث معي".

وتحظى رولينغ (54 عاماً) صاحبة سلسلة كتب "هاري بوتر" والأفلام التي حملت الاسم ذاته، بإعجاب ملايين في أنحاء العالم، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، وحصد حياة أكثر من 70 ألف شخص عالمياً.

وتشمل القائمة الآخذة في التزايد الممثلين توم هانكس وإدريس إلبا، ومغنية البوب الأميركية بينك، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.