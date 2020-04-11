"محدش فاهم حاجة" برنامج مقالب لـ محمد ثروت في رمضان 2020

يخوض الفنان محمد ثروت تجربة تقديم برامج المقالب هذا العام في رمضان 2020.

يقدم ثروت برنامج "محدش فاهم حاجة" لكنه لن يسضيف زملائه الفنانين في برنامجه، بل أن مقلبه ينفذ في الجمهور، ليعيد للأذهان برامج الكاميرا الخفية التي تم تقديمها لسنوات.

البرنامج يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة MBC مصر.

يذكر أن محمد ثروت شارك مؤخرا في بطولة مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.

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