"محدش فاهم حاجة" برنامج مقالب لـ محمد ثروت في رمضان 2020

القاهرة – لايف ستايل
يخوض الفنان محمد ثروت تجربة تقديم برامج المقالب هذا العام في رمضان 2020.
يقدم ثروت برنامج "محدش فاهم حاجة" لكنه لن يسضيف زملائه الفنانين في برنامجه، بل أن مقلبه ينفذ في الجمهور، ليعيد للأذهان برامج الكاميرا الخفية التي تم تقديمها لسنوات.
البرنامج يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة MBC مصر.
يذكر أن محمد ثروت شارك مؤخرا في بطولة مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.
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