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كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 01:51 مساءً - فجرت أمس الموافق الجمعة 10 ابريل، زوجة نجم أفلام الرعب الألمانى”ديتر ليزر” مفاجأة صادمه لجمهوره ومحبيه، وذلك بعد أن اعلنت خبر وفاته وذلك قبل 40يومًا، وتحديدًا يوم 29 فبراير الماضي، حيث كتبت “انجي ليزر” على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إنه توفى عن عمر يناهز الـ 78 عاما.
يُذكر أن “ليزر” يعد واحد من أهم الممثلين فى أوروبا، وأبرز ما قدمه فى هوليوود هو فيلمThe Human Centipede الذى تدور أحداثه فى إطار من الرعب والإثارة، والذي جسد فيه دور طبيب بشرى مهووس يطارد اثنين من الفتيات، لعمل تجربه عمليه غير قانونيه عليهم وتتوالي الأحداث المرعبه.
والفيلم من تأليف وإخراج توم سيكس، ويُذكر أن كاتب الفيلم حصد جائزة أحسن سيناريو عام 2009 فى مهرجان “أوستن” السينمائي .
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة..زوجة ممثل شهير تعلن خبر وفاته بعد 40 يومًا من رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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