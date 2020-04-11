شاهد .. صور نادرة للفنان ” يوسف داوود ” في شبابه تفاجئ الجمهور بوسامته

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 01:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنان المصري الراحل ” يوسف داوود ” والتي أصبحت حديث رواد السوشيال ميديا . حيث ظهر الفنان الراحل في الصور في فترة شبابه بوسامة كبيرة .. وبدت ملامحه قريبة بعض الشيء من المغني الأمريكي ” ألفيس بريسلي ” . يذكر أن يوسف داوود كان قد رحل عن عالمنا في عام 2012 بعد صراع مع المرض .. وكان قد قدم عددا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات منها : ” فيلم عسل أسود وفيلم حسن ومرقص ومسلسل حكايات زوج معاصر ومسلسل أين قلبى ومسرحية الزعيم ومسرحية الواد سيد الشغال ” . Advertisements

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