الموت يفجع الملحن المصري ” وليد سعد “

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 01:51 مساءً - أعلن الملحن المصري ” وليد سعد ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” عن وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة .

فكتب في تغريدة له قائلا : ” توفت اليوم أمي حبيبتي .. ويقتصر العزاء عند المقابر ونسألكم الدعاء ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/walidsaadgomaa/status/1248500800990502913?ref_src=twsrc%5Etfw

وتم تشييع الجثمان بمسجد الفردوس بمحافظة الإسماعيلية وتلقي العزاء في مدافن الاسرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي للملحن وليد سعد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من بينهم الفنانة ” أنغام ” ونقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” والفنانة ” كارول سماحة ” .