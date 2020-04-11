فن ومشاهير

الموت يفجع الملحن المصري ” وليد سعد “

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 01:51 مساءً - أعلن الملحن المصري ” وليد سعد ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” عن وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة .

فكتب في تغريدة له قائلا : ” توفت اليوم أمي حبيبتي .. ويقتصر العزاء عند المقابر ونسألكم الدعاء ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/walidsaadgomaa/status/1248500800990502913?ref_src=twsrc%5Etfw

وتم تشييع الجثمان بمسجد الفردوس بمحافظة الإسماعيلية وتلقي العزاء في مدافن الاسرة بسبب انتشار .

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي للملحن وليد سعد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من بينهم الفنانة ” أنغام ” ونقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” والفنانة ” كارول سماحة ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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