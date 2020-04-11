أربع سيدات في فيلا واحدة في “سكر زيادة” على تلفزيون دبي

أعلن تلفزيون دبي عن انضمام كل من نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى نجوم أعماله الكوميدية المقرر عرضها عبر شاشته الفضية في شهر رمضان 2020، في إطار حرصه الدائم على تقديم باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية والعربية.

ويأتي التعاون الفني الجديد مع النجمات الأربع في العرض الأول للمسلسل الدرامي “سكر زيادة”، في الوقت الذي يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان 2020، على شاشة تلفزيون دبي من خلال مشروعات درامية متميزة ونخبة من البرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة كاختيار أول للمشاهد المحلي والخليجي والعربي، حيث يشهد المسلسل الكوميدي الجديد، عودة نبيلة عبيد إلى شاشة التلفزيون بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل “كيد النسا 2” في العام 2012، وظهورها كضيفة شرف في مسلسل “لهفة” في رمضان 2015، كذلك عودة نادية الجندي بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل “أسرار” في العام 2015، فيما كانت آخر مشاركة درامية لسميحة أيوب في مسلسل “مولد وصاحبه غايب” في العام 2015.

ويضم فريق عمل المسلسل الكوميدي الجديد كل من المؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، إلى جانب النجمات: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف أمثال: أحمد السقا، معتصم النهار، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، نانسي عجرم، حمدي الميرغني وغيرهم، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسية بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات مسنات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور الكثير من المواقف والأحداث التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف على امتداد أيام الشهر الفضيل.