ياسمين صبري تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل “فرصة تانية”

Apr 11, 2020
تصدرت الممثلة ياسمين صبري البوستر الدعائي الخاص بمسلسلها الجديد “فرصة تانية” المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.
وعبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، نشرت ياسمين أول صورة لها من الاعلان، حيث ظهرت بمفردها مرتدية فستاناً أسود اللون.
مسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي، إخراج مرقس عادل، معالجة درامية لمحمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم. ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، أحمد الشامي، نهال عنبر، محمود البزاوي، وغيرهم.
نذكر ان ياسمين صبري كانت قد استغلت فترة تجميد تصوير مسلسل “فرصة ثانية” بسبب حظر التجول الذي اعلنته الدولة المصرية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، لتستمتع بوقتها في الحجر المنزلي والذهاب برحلة بحرية على اليخت الخاص بخطيبها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة.
وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا خطوبتهما بعدما أثارا التكهنات عقب نشر أبو هشيمة صورة ليده وهي متشابكة بيد اخرى وعلق عليها my ❤ أي “حبي”.
الصورة تم تداولها على مواقع التواصل بشكل كبير خاصة بعدما ظهر خاتم من الالماس في اصبع يد الفتاة في الصورة، ما دفع البعض الى التأكد ان الفتاة المجهولة في الصورة ما هي إلا للممثلة المصرية ياسمين صبري التي سبق ونشرت فيديو لها قبل أكثر من أسبوع اثار إهتمام الجميع، وتحديداً بسبب خاتم الألماس الثمين الذي ظهر في إصبع يدها اليمنى..
الخاتم تعمَّدت ياسمين إظهاره في أكثر من مناسبة وهو تصميم خاص 5.8 قيراط، وبسعر لا يقلّ عن الـ50 ألف دولار تقريباً. هو من توقيع Diam Jewellery الإسم العريق في عالم الألماس والأحجار الكريمة لصاحبه السيد إبراهيم نصّور.
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