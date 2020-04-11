والدة دنيا بطمة تعلق على سجن ابنتها.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت ليلى أطاسي، والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة حزنها الشديد على سجن ابنتها الثانية ابتسام بطمة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم عصابة "حمزة مون بيبي"، واصفة القرار بالظالم.

ودعت والدة دنيا بطمة على من تسبب في سجن ابنتها "ابتسام" وكتبت في منشور عبر "إنستغرام" رسالة توضح أن كل ما نسب إليها افتراء عليها.

ونشرت والدة دنيا بطمة صورة لابتسام وهي تبكي ودونت عليها مقولة جاء فيها: "ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي في السماء اقضوا حاجة عبدي".

بينما علقت على الصورة قائلة: "الله ياخد الحق في كل اللي ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك دعواتي ودعوات كل من يحبك معك، إن مع العسر يسرا فوضت أمري لله عز وجل".

Advertisements

ولم تلق كلمات والدة دنيا بطمة تضامنا معها؛ إذ أكد الكثيرون أن القضية هزت الرأي العام العربي عامة والمغربي خاصةً فكيف الحديث عن أنها مظلومة، بينما تطرق البعض إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وفي مطلع مارس الماضي أعلنت السلطات المغربية عن حبس شقيقة دنيا بطمة، ابتسام، على إثر تورطها بقضية الحساب المزيف "حمزة مون بيبي" الذي أساء للكثير من الفنانين، وأشارت حينها التقارير الإخبارية إلى أن دنيا ستتعرض إلى المصير نفسه، ومنذ ذلك الحين حاولت الفنانة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تتعرض لانتقادات الجمهور.

وكانت ابتسام بطمة قد واجهت قرار الحبس وإيداعها سجن الوداية ليتم استجوابها والتحقيق معها وهي معتقلة، بعد مواجهتها مع سكينة جناح الشهيرة باسم "غلامور" وإثبات تورطها في القضية، بالإضافة إلى حبس مصممة الأزياء عائشة عياش التي أدلت بتصريحات وضعت الشقيقتين في مأزق.

كما كشفت حينها عائشة في أقوالها بأن النواة الأساسية في حساب "حمزة مون بيبي" هي الإعلامي سيمون بلبشير، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وأنه العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب، إضافة إلى أن صاحب الوكالة الملقب بمول الفيراري، متورط من بين المنفذين بالحساب الذي كان يعمل على نشر فضائح وابتزاز مجموعة كبيرة من النجوم المغاربة لمصلحة نجوم آخرين.