ركين سعد: اكتشفت إنه أكلي كثير زاكي.. والتيك توك بعملي توازن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد أن فرض حظر التجول في عدة دول منعا لتفشي فيروس كورونا، شارك عدد من الفنانين العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية ليطلعوا جمهورهم حول كيف يقضون وقتهم في المنزل.

لذلك قام موقع "فوشيا" بالتواصل مع الفنانة الأردنية ركين سعد لتحدثنا عن خططها، وكيف تقضي وقتها في الحجر المنزلي الذي فرض في الأردن تجنبا لانتشار الفيروس.

تحاول ركين سعد قضاء يومها بشكل مختلف من خلال البحث عن نشاطات مختلفة في كل يوم تجنبا للوقوع في الروتين اليومي الذي قد يؤدي للملل في الحجر الصّحي المنزلي.

وعن نظرتها للأشياء، قالت الفنانة الأردنية ركين سعد إنها تغيرت نظرتها لبعض الأمور، واكتشفت قيمة الحياة بشكل مختلف، وهذا الشيء جعلها شخصية هادئة أكثر في الوقت الحالي بعيدا عن وتيرة الحياة السريعة.

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أما الموهبة التي اكتشفتها ركين سعد خلال الحجر المنزلي، فهي الطبخ بشكل أساس، وعلقت: "اكتشفت انه أكلي كتير زاكي".

وبعد أن أصبح تطبيق "تيك توك" العالمي أبرز وسيلة للتسلية وتمضية الوقت لعدد كبير من النجوم، لاحظنا أن ركين سعد وجدت طريقة التسلية الجديدة عبر التطبيق، وتنشر بشكل شبه يومي فيديوهات فكاهية ومسلية.

ومن الواضح قرب علاقة ركين بوالدتها الفنانة ومصممة المجوهرات روابي أبو غزالة، وشقيقتها رزانة، من خلال الفيديوهات التي تنشرها برفقتهما وهن يؤدين فيها بعض المشاهد المضحكة.

وعلقت ركين سعد على تطبيق "تيك توك": "كتير مُسلي.. وحلو الواحد يخفف عن حاله وعن الناس، وبالنسبة اللي هاد التطبيق بيعمل توازن بعد يوم طويل".

وعن أعمال ركين سعد في السباق الرمضاني، قالت النجمة الأردنية إنها قررت أن لا تخوض أي عمل هذا الموسم، وأن هنالك عملا لإحدى المنصات كان يفترض أن يبدأ تصويره ويعرض بعد الشهر الفضيل لكن توقف تصويره بسبب الإجراءات الاحترازية منعا لتفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن ركين سعد ممثلة أردنية حققت نجاحا كبيرا بأعمالها التي شاركت فيها، مثل "سمرقند" و"واحة الغروب" و"بالحجم العائلي" في مصر أمام الممثل يحيى الفخراني، وشاركت العام الماضي بعمل سوري وهو "الحلاج" أو "العاشق - صراع الجواري".