شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينتهى من تصوير "الاختيار" فى الأسبوع الأول من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير مسلسل "الاختيار" المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل، حيث ينتهى من التصوير بكشل نهائي في الأسبوع الأول من شهررمضان، ويكثف مخرج العمل بيتر ميمى عدد ساعات التصوير بشكل يومى مع تعقيم اللوكيشن قبل بدء التصوير حفاظاً على سلامة العاملين من فيروس كورونا.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار في الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العلميات التي قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.

ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، ، اياد نصار، احمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون،

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

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ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا"