شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن الأبنودي أول من نقل لهجة الصعيد الحقيقية فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الخال عبد الرحمن الابنودي صوت قنا الذي غرد في عالم الشعر والفن و لم يهرب من أبنود بل هرب بها ليضع لها مكانة خاصة في قائمة البلاد التي خلدت أبنائها كما لم يبخلون عليها هم أيضا وحفظوها في قلوبهم فلا يذكر عبد الرحمن إلا مقترنا بأبنود ولا يمر قطار الصعيد بمحطة ابنود إلا ونترحم علي الخال عبد الرحمن الابنودي ..

وبمناسبة ذكرى ميلاد الخال اليوم ١١ ابريل نستعرض تجربته في نقل لهجة قنا في عمل درامي ملحمي مثل فيلم "شئ من الخوف" فقد أسند المخرج حسين كمال مهمة كتابة حوار فيلم "شئ من الخوف" الي الخال عبد الرحمن الابنودي وحسب تصريح كمال نفسه في أحد البرامج التلفزيونية أنه من صدق وواقعية حوار الابنودي جعل بليغ حمدي يلحن كلمات فتصبح من أجمل أغاني الفيلم وعلي مستوي اللهجة حرص الابنودي علي تلقينها للممثلين أثناء التصوير فكان هذا العمل العبقري

حيث يحتل فيلم " شئ من الخوف " المركز رقم 19 فى قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالأسكندرية (1896-1996) وكان الإختيار بداية من عام ١٩٢٧

ومن الكلمات المحفورة في ذاكرة الجمهور مقدمة الفيلم التي يقول فيها الخال :

البلد اسمها الدهاشنة.....المكان محدش دلنا

يمكن مكانتش ابدا..... يمكن في كل مكان

Advertisements

البلد اسمها الدهاشنة.....المكان محدش دلنا

يمكن محصلش ابدا... يمكن في كل زمان

في الدهاشنه غل.... مرمي علي الغيطان وعلي الدروب وعلي البيوت

الدهاشنة غل ساع الارض غل

العارف طريقه يمشي يمشي فيه يضل

ف الدهاشنة غل مطرح ما يحل

يملي الدنيا خوف خووووووف

فيلم شئ من الخوف بطولة شادية محمود مرسي يحي شاهين من اخراج حسين كمال كتب الحوار عبد الرحمن الابنودي وتلحين الأغاني والموسيقي التصويرية بليغ حمدي وتم عرضه في فبراير ١٩٦٩