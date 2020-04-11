شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم من الحجر المنزلى..إليسا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من داخل الحجر المنزلى للوقاية من فيروس كورونا، تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان"، المقرر طرحها فى السادسة مساء اليوم السبت، وهى من كلمات شادى نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامى دهيمة.

ونشرت إليسا، عبر حسابها على انستجرام، برومو من الأغنية الجديدة، صحبتها بتعليق: " ربما لأننا جميعًا فى المنزل، لكن لا يمكننى البدء فى شرح حماسى بشأن الإصدار المفاجئ الليلة، .

وكانت المطربة اللبنانية إليسا كتبت رسالة إلى من ينتقدونها بسبب ديانتها، مشيرة فيها أنها فخورة بأنها مسيحية، وأنه لا يحق لأحد أن يتهجم عليها أو ينتقدها بسبب ذلك، يأتى ذلك تزامنا مع عيد الفصح.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا فخورة إنى مسيحية، وإيمانى تاج على رأسى وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم.. يللى مش عاجبو ما يتبعني.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينى لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

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إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.