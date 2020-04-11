شكرا لقرائتكم خبر عن أحاول إنقاذ العالم من كورونا..إجابة غريبة لريهانا على سؤال عن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتدت النجمة العالمية ريهانا، على أحد متابعيها سألها عن موعد إصدار ألبومها الجديد، خلال بث مباشر عبر حسابها على انستجرام، لترد عليه: "أحاول أن أنقذ العالم من كورونا".

وقالت ريهانا، خلال الفيديو، "توقفوا عن سؤالى عن الألبوم مجددا، بينما أحاول إنقاذ العالم من كورونا، عكس ما يفعله رئيسكم".

وكانت النجمة العالمية ريهانا، ساهمت فى إنقاذ حياة والدها، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك حينما اشترت له جهاز التنفس الصناعى الخاص به.

وأثنى رونالد فينتى والد ريهانا، صاحب الـ66 عاما، على ابنته لاهتمامها به أثناء فترة مرضه ومعاناته مع فيروس كورونا، حيث أكد أن ابنته ساعدته بشراء جهاز تنفس صناعى، وأرسلته إلى منزله.





وقال: "كانت ابنتى تطمئن على كل يوم.. اعتقدت أننى سأموت وأنا أحارب الفيروس.. لأكون صادقًا، يجب أن أقول، أحبك كثيراً يا روبين "الاسم الحقيقى لريهانا".

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وحول أعراض المرض أكد أنه شعر بحمى شديدة، والتهاب فى أنفه وعبر شفتيه، ولحسن حظه أعلن الأطباء أنه كان خاليا من Covid-19 بعد أن أمضى 14 يومًا فى الحجر الصحى فى Paragon Isolation Center.





ورغم كل ما قامت به ريهانا من أجل والدها، فإن العلاقة بينهما ليست على أفضل ما يكون، حيث أدمن والدها الكوكايين فى الماضى، وحاول محاربته ولكنه ظل لفترة طويلة يشرب الخمر.

والدا ريهانا انفصلا، حينما كانت النجمة مراهقة صغيرة، وفى مقابلة سابقة، قالت ريهانا إنها فى طفولتها شاهدت والدها يسيء معاملة والدتها جسديًا، وفى احدى المرات كسر أنفها.

وقبل 12 عاما كانت ريهانا تحيى حفلا غنائيا، حينما ظهر والدها وهو مخمور فى حافلة جولتها الغنائية فى أمريكا الشمالية، فاضطرت إلى إعادته للمنزل.

الأب قال إن ابنته ابتعدت عنه تماما منذ عامين، لكنهما الآن تصالحا، وفى عام 2013، أخضعت ريهانا أباها سرًا لبرنامج إعادة تأهيل فى ماليبو بقيمة 58,000 دولار لإنقاذه من السجن بعد اعتقاله أثناء زيارة إلى كاليفورنيا.