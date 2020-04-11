شكرا لقرائتكم خبر عن السينمائيين: لم نتلق شكاوى بخصوص وجود أعضاء عالقين بالخارج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عبد الحكيم التونسى عضو مجلس إدارة نقابة السينمائيين، الأنباء التى ترددت عن وجود عالقين من أعضاء النقابة لا يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تصويرهم أعمال بالخارج بسبب توقف حركة الطيران، وصرح التونسى بأن النقابة لم تصلها أى شكاوى بخصوص هذا الأمر.

وأضاف عبد الحكيم التونسى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن نقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة اتخذت عدة إجراءات خلال الأيام الماضية من شأنها التخفيف عن أعباء أعضاء النقابة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار جائحة كورونا وفرض حظر التجوال .

وأكد التونسى أن النقابة حددت كشوفات بأعضائها أصحاب الأمراض المزمنة لتوصيل علاجهم إلى المنزل شهريا، بالإضافة إلى رواتب المعاشات لمن لا يستطيع النزول من بيته خاصة كبار السن بالإضافة إلى توفير "كروت فيزا" لأغلب الأعضاء لتسهيل عملية الحصول على الرواتب .

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ولفت إلى أن النقابة شأنها شأن أى مؤسسة بالبلاد خففت أعداد الموظفين، إذ يحضر الموظف يومين فقط أسبوعيا، مع توفير معقمات وكحول بمبنى النقابة وتعقيمه بشكل دورى، لتجنب إصابة الأعضاء بفيروس كورونا.

كانت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة قد أطلقت مبادرة لمساندة أعضائها الذين حالت ظروف التشغيل خلال الفترة الماضية إضافة إلى تأثر ظروف العمل بفيروس كورونا وهى المبادرة التى جاءت تحت عنوان " قلوبنا بالخير تنبض ".

ومن جانبه قال هانى سامى المستشار الإعلامى للنقابة أن تلك المبادرة أنطلقت بدافع رد الجميل لأعضاء النقابة الذين يتعرضون لظروف معيشية قاسية منذ فترة وزادت بفعل بفيروس كورونا مما أثر على هبوط تشغيل الأعضاء بنسبة أكبر وذلك للحث على دعمهم ماديا على حساب صندوق الإعانات لنقابة المهن السينمائية.

وفى سياق متصل أكد سامى أن المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين أصدر تعليمات بتلقى الاشتراكات بمختلف أنواعها حتى نهاية أبريل 2020 دون أى غرامات وذلك أيام الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً بمقر النقابة فى 20 شارع عدلى بوسط القاهرة