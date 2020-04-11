شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب انفصال محمود الجندى عن عبلة كامل بعد عامين من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود الجندي، الذى يعد من أهم نجوم جيله، ورغم عدم مشاركته بدور بطولة مطلقة في الأعمال السينمائية والدرامية، إلا أن أدواره كان لها تأثير كبير واستطاع أن يضع لمساته الفنية ليصنع اسما يقارن بأسماء الأبطال الحقيقيين، بالإضافة الى اختياراته الدقيقة للأدوار التي يجسدها وصنع من خلال نجاحه في الوسط الفني.

يرتبط اسم محمود الجندى بشكل كبير بالفنانة عبلة كامل، ويرجع ذلك لزواجهما عام 2003، والذى كان مهرها وقتها 25 قرشا فقط كما قال محمود الجندى في العديد من اللقاءات التليفزيونية، ولكن هذا الزواج لم يدم أكثر من عامين حيث انفصلا في عام 2005.

وأوضح محمود الجندى خلال لقائه الأخير في برنامج "حفلة" للإعلامية سمر يسرى المذاع على قناة on، أن سبب انفصاله عنها كان لعدم تقبل غيابها في التصوير ساعات طويلة، مؤكدا، كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أووي، وخاصة أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر كتير في العلاقة.





وتابع، كنت ارفض كل الاعمال التي تعرض عليا مجاملة لها، لأنى مش هارضى أكون زوج الست ويمكن هذا يعود لتربيتى وكونى رجل البيت لا يسمح لى أن أكون في منطقة أقل من زوجتى ويمكن وصفه "بالغيرة الفنية" وكان هذا الإحساس المسيطر عليا بشكل دائم، بالإضافة إلى إن ربنا مقدر ليا أن اتزوج من زوجتى الأخيرة التي وجدتها زوجة كما ينبغى.