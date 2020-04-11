إليسا في عيد الفصح المجيد: "قيامتك غيّرت مجرى التاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا، على مشاركة جمهورها ومتابعيها الاحتفال بسبت النور وعيد الفصح المجيد.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قيامتك غيّرت مجرى التاريخ وأعطيت البشرية أمل ورجاء.. أعطينا هذا الأمل بهذه الأيام بالذات.. المسيح قام.. حقا قام".

وكانت إليسا، كتبت مؤخرًا: " أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج على راسي وما حدا بيحقلوا.. ينتقد أو يتهجم أو يشتم.. اللي مش عاجبه ما يتبعني.. ارتقوا بقا لأنه الدين منو مسبات.. الدين أخلاق، وبعض الناس بيسيئوا لدينن لما يشتموا غيرن.. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعة".

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