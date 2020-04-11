نادين نسيب نجيم تحتفل بسبت النور وعيد الفصح المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم، على الاحتفال بعيد الفصح المجيد بمشاركة جمهورها ومتابعيها عبر "السوشيال ميديا".

ونشرت نادين، صورها مع أولادها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "اليوم.. سبت النور وصلاواتكم مستجابة.. بكرا عيد الفصح المجيد، وينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة".

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وأضافت: "كل شيئ من الله جميل.. أمين يا رب احمي ولادي وأولاد العالم اجمع، واعطيهم أيام احلى من أيامنا ومستقبل آمن".

يُذكر أن أخر الأعمال الدرامية لنادين نسيب نجيم، كان في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل "خمسة ونص" بجانب معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.