محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شيع الفنان علي ربيع جنازة والده، أمس الجمعة 10 أبريل، ودفنه في مقابر الأسرة بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار تامر منير، مدير أعمال ربيع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن كل مراسم الجنازة تمت في البلد، واستقبل ربيع العزاء في والده أثناء مراسم الدفن، مضيفًا "مش هنقدر طبعا نعمل عزا هنا".
كان علي ربيع أعلن وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب "مات الراجل الطيب أبويا.. الفاتحة على روحه البقاء لله يا أبويا"، وحرص عدد كبير من زملائه في الوسط الفني على مواساته وتعزيته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن علي ربيع يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل "عمرودياب"، مع الفنان مصطفى خاطر، من إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| عزاء والد علي ربيع يقتصر على مراسم الدفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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